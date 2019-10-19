Muğla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önündeki törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önemli bir kurum olan muhtarlığın, devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gören mahalli idare birim olduğunu dile getirdi.

Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz de kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Muhtarlıkların dün olduğu gibi bugün de yerel ve merkezi yönetim alanlarının kesişme noktasında yer aldığına değinen Gündüz, "Vatandaş, muhtarının 24 saat kapısını çalabileceğini, çözüm merkezi bildiği bu kurumu kendisine daime yakın hissetmelidir." dedi.

Kutlamaya AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle siyasi parti temsilcileri katıldı.