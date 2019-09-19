Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.



Düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş gaziler ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Törende çelenk sunumunun ardından konuşma yapan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı, Kıbrıs Gazisi Süleyman Başkesen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Mareşallik Rütbesi ve Gazilik ünvanının veriliş yıl dönümü olan 19 Eylül tarihi 4768 sayılı kanun gereği 2002 yılından itibaren Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, şehitlik mertebesine ulaşan bütün vatandaşlarımız ile ebediyete intikal etmiş kahraman Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halen hayatta olan Şehit ve Gazilerimizi minnet duygularımızla selamlıyoruz. Kaderi daima kanla yazılmış bu coğrafyanın bu kutsal topraklarının üzerinde şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyorsak, tüm bunları savaşa düğün hevesi ile giden, Albayrağı kefen bilen, namusu şerefi bayrağı, vatanı uğruna şehadet şerbetini yudumlayarak can veren aziz şehitlerimize ve kanlarını döken kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlik ve gazilik ünvanları vatan, millet, bayrak, namus, vazife ve diğer kutsal değerler uğruna, hiçbir beklentiye girmeden inançla, kanla, canla elde edildiği içindir ki, herhangi bir rütbe ile mukayese edilemez. maddiyatla ölçülemez. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Milletimizin bize layık gördüğü gazilik ünvanımızı hayatımız boyunca taşıyacağız. Yüce atamızın, şehitlerimiz ve gazilerimizden güç alan bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın sonsuza dek göklerde dalgalanması için gerekirse yeniden bedel ödemeye hazırız" dedi. - MUĞLA