Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı - Son Dakika
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Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı

01.04.2022 12:09
Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'ya 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini, Muğla'nın verimli topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'ya 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini, Muğla'nın verimli topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ yatırımlarının kaynağını oluşturan suyun yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu, ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyon sağlayarak hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini belirtti.

Yıldız, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1954'ten bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ'nin aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak hizmete sunduğunu belirten Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Muğla'mıza son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletimizin istifadesine sunduk. Muğla'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Muğla'ya inşa edilen 18 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 89 bin 825 dekar, kısmi olarak 15 bin dekar arazi olmak üzere toplam 104 bin 825 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Muğla'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 153 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Muğla için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 14 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 14 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 153 bin dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Muğla zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

-" Bodrum'a memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz"

Bodrum'a 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 5 içme suyu tesisi ile 641 bin 210 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan ve yıllık 9,72 milyon metreküp içme suyunu temin ettiklerini anlatan Yıldız, Milas ilçe merkezi ile Beçin Mahallesi'ne yıllık 4,94 milyon metreküp içme suyu temin edecek Milas İçme Suyu Projesi'nde test çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Turizmin en önemli illerinden birisi olan Muğla'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 112 tesis ile 3 milyar 642 milyon 624 bin 462 lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Kaya Yıldız, Muğla'ya 19 yılda 7 baraj ve 6 gölet inşa ettiklerini belirtti.

Kentin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa etiklerini anlatan Yıldız, bu kapsamda 6 barajın yapım çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı
Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı
Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı
Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçme Suyu, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı - Son Dakika


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