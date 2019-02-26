Muğla'da 2,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 kişiye 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 kişiye 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.



Datça'da bir emlakçının ihbarı üzerine harekete geçen polis, İzmir ve Manisa'da yaşayan iki yaşlı kız kardeşe ait arsaların 31 Ocak, 3 ve 8 Şubat'ta farklı kişilere sahte belgelerle 2,5 milyon liraya satıldığını belirledi.



Ekipler, arsaları sahte belgelerle sattıkları ileri sürülen şüpheliler F.T. (58) ile Z.D'yi (56) İstanbul'da, M.A. (67), M.A, M.A, H.G, T.İ, D.Y'yi Ankara'da gözaltına aldı. Datça'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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