Muğla'da 2 Bin 97 hayvan sahiplenildi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi özellikleri, doğal yaşam alanları ve modern tıbbi donanımı ile dikkat çekiyor. Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 11 bin 413 hayvan kısırlaştırılırken, 2 bin 97 candost vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Geçici Hayvan Bakımevi'ni de kurulduğu günden bugüne 10 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en kapsamlı, donanımlı Geçici Hayvan Bakımevlerinden birisi olan hayvan barınağında ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor. 37 bin 349 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi 3 milyon 715 bin liraya mal oldu.

Can dostlar için 7/24 görev başındalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan bakımevinde 4 veteriner hekim ve 11 personel 7/24 görevinin başında. Ekipler bakımevinde sahipsiz ya da güçten düşmüş sokak hayvanlarının tedavileri, bakımları, kısırlaştırmaları, gerekli cerrahi operasyonları, aşılamaları, işaretlemeleri, iç/dış parazit uygulamaları tamamlandıktan sonra mevzuat gereği alındıkları yere geri bırakıyor.

2 Bin 97 hayvan sahiplenildi

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevine bugüne kadar 10 bin kişi ziyarette bulundu. 11 bin 413 hayvan kısırlaştırılırken 2 bin 97 candost vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Hayvan bakım evine kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kamera sistemi kuruldu. İdari bina, doğal yaşam alanları, açık/kapalı kafesler 7/24 gözetim altında tutuluyor.

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu Marmaris Temsilcisi Semin Biter; "Muğla Hayvan Hakları Platformu olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyoruz. Muğla'da ciddi anlamda fizibilite çalışması yaptık. Tek ruhsatı olan, nerden gelirse gelsin her hayvanı kabul eden, liyakatlı veteriner hekimlere sahip bir barınak. Muğla'nın turisttik yörelerinde hayvanları evde doğurtuyorlar. Hayvanları ya barınağa bırakıyor ya da sokağa atıyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Bunun için bir proje yaptık. Bu proje için bütün belediyeleri dolaştık. Bu projeyi destekleyen tek belediye Muğla Büyükşehir Belediyesi oldu" dedi.

Başkan Gürün: "Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılayalım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Muğlalı hemşehrilerim adına gururla söyleyebilirim Türkiye'nin en kapsamlı ve donanımlı barınağına sahibiz. Böyle bir yere sahip olmak Muğlaların hakkı çünkü Muğla bu konuda çok hassas. Muğla'nın bu değerini herkesle paylaşmak lazım. Şimdiye kadar 10 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Barınakta her şey kontrol altında. Kameralarla barınak 24 saat sürekli izleniyor. Barınakta ameliyat dahil her türlü tıbbi tedavi yapılıyor. Donanımlı bir barınağa sahibiz. Türkiye'deki en büyük sorun hayvanları korumakla ilgili yasa değişikliği var. Hayvan besleyen, hayvanseverin, o hayvanla olan ilişkisi hukuki olarak konulması lazım. Okul hediyesi, karne hediyesi olarak alınan bir hayvanın 2-3 ay beslenip sokağa bırakılıp gidilmesinin kesinlikle engellenmesi gerekiyor. Kısırlaştırma dediğimiz olay hayvan sahibinin talebi üzerine yapılmalı. Eğer hayvan kısırlaştırılmadı ve yavrulayacaksa o yavrularında sorumluluğunun hayvan besleyen kişiye ait olduğu ortaya konulması gerekli. Avrupa ülkelerinde birçok insan hayvan sahibi oluyor ama sokaklarda dolaşan hayvan yok. Hayvan besleyen kişi her türlü sorumluluğunu üstleniyor. Türkiye'de de hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Ondan sonraki nesillerde hayvanlara sahip çıkacaktır. Satın almayalım sahiplenelim" dedi. - MUĞLA