Son Dakika Haberleri: Muğla'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu

Muğla'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki caretta carettayı ölü buldu.

Muğla'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki caretta carettayı ölü buldu.

Dalyan Mahallesi'nde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, çöp topladıkları sırada sazlıklar arasında hareketsiz duran iki deniz kaplumbağasını fark etti.

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Kanaldan çıkarılan deniz kaplumbağalarının öldüğü belirlendi. Caretta carettalar incelenmek üzere, İztuzu Sahili'ndeki DEKAMER'e götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:45 Kaynak: AA

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