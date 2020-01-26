Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.
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