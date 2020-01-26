Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika
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Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.

Seydikemer, Gölbent, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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