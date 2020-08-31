Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

BODRUM'da lastik bot içinde sürüklenen 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında kürekli lastik botun sürüklendiği ve kaçak göçmenlerin Bodrum- Datça seferini yapan feribot üzerine alındığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu feribotta bulunan 2 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler tarafından göçmenler Bodrum Limanı'na çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:50 - Kaynak: DHA
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