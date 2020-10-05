Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi

Muğla'da bir yolcu otobüsünde 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Muğla'da bir yolcu otobüsünde 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çetibeli Mahallesi yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Dedektör köpeği "Kaptan"ın da katıldığı aramada, otobüsün arka koltuklarında ayrı ayrı gizlenmiş şekilde toplam 2 kilo 912 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan otobüs muavini N.T'nin, uyuşturucu maddeyi F.S. ve S.E. isimli kişilerin sipariş verdiğini ve otobüsü ilçe girişinde karşılayacaklarını beyan etmesi üzerine söz konusu şüpheliler de durakta suçüstü yakalandı.

Ayrıca teslimatı izledikleri belirlenen bir otomobildeki S.K. ve S.O. da yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, adli işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, Esrar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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