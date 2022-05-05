Muğla'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobildeki biri kadın iki kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra saklandığı ormanlık alanda yaralı olarak yakalanan zanlı, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla tutuklandı.

Mesken Mahallesi'nde Sevim Y. ve Özgür D'yi otomobilde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve ormanlık alanda yaralı yakalanan Ö.K'nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandı.

O.K, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

29 Nisan'da Mesken Mahallesi'nde park halindeki 34 GB 6384 plakalı otomobilin yanında Sevim Y'nin (35) cesedi bulunmuş, yaralı olan Özgür D. (25) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma ekipleri, katil zanlısının Ö.K. olduğunu belirleyip yakalanması için çalışma başlatmış, zanlı ormandaki 8 kilometrelik alanda dron ve iz takip köpekleri ile yürütülen çalışmada Yayla mevkisinde bıçakla yaralanmış halde yakalanmıştı.