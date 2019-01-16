Son Dakika Haberleri: Muğla'da 2 Üniversiteliye Uyuşturucu Gözaltısı

Muğla'da 2 Üniversiteliye Uyuşturucu Gözaltısı

47 dakika önce

MUĞLA'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine yapılan operasyonda 24 paket 'skunk' adlı uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Muğla'da 2 Üniversiteliye Uyuşturucu Gözaltısı, System.String[]
MUĞLA'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine yapılan operasyonda 24 paket 'skunk' adlı uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 üniversiteliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören F.D.'nin satmak için uyuşturucu madde bulundurduğunu belirledi. Polis ekipleri, geçen pazartesi günü F.D.'nin Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde kaldığı evi, narkotik dedektör köpeği 'Maço' ile kontrol etti. Evde yapılan aramada, 24 paket içinde satışa hazır halde 'skunk' ve 4 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan F.D. ile ev arkadaşı K.C.Ç. emniyete götürüldü. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

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