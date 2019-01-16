Muğla'da 2 Üniversiteliye Uyuşturucu Gözaltısı

MUĞLA'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine yapılan operasyonda 24 paket 'skunk' adlı uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

MUĞLA'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine yapılan operasyonda 24 paket 'skunk' adlı uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 üniversiteliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören F.D.'nin satmak için uyuşturucu madde bulundurduğunu belirledi. Polis ekipleri, geçen pazartesi günü F.D.'nin Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde kaldığı evi, narkotik dedektör köpeği 'Maço' ile kontrol etti. Evde yapılan aramada, 24 paket içinde satışa hazır halde 'skunk' ve 4 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan F.D. ile ev arkadaşı K.C.Ç. emniyete götürüldü. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Muğla

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı