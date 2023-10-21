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Muğla'da 2 Yavru Kedinin Boğazları Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika

Muğla'da 2 Yavru Kedinin Boğazları Kesilerek Öldürüldü

Son Güncelleme: 21.10.2023 12:07

Muğla'nın Datça ilçesinde, 2 yavru kedinin boğazlarını çakıyla kesip, parçalara ayıran ve sevk edildiği adliyede ev hapsi verilen Polat K.'nin (17) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Polat K., kasaplık yaptığı için kedileri profesyonelce kestiğini, ardından parçalarını, daha önce kendisine 'Deli' dediği için husumet beslediği Tüge Temizler'in bahçesine attığını söyledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 yavru kedinin boğazlarını çakıyla kesip, parçalara ayıran ve sevk edildiği adliyede ev hapsi verilen Polat K.'nin (17) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Polat K., kasaplık yaptığı için kedileri profesyonelce kestiğini, ardından parçalarını, daha önce kendisine 'Deli' dediği için husumet beslediği Tüge Temizler'in bahçesine atığını söyledi.

Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim'de Tüge Temizler'in bahçesinde baktığı 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. Temizler'in ihbarı üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olarak Polat K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat K.'ye (17), ev hapsi verildi.

'YAPARKEN PİŞMAN DEĞİLDİM'

Bu arada Polat K.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Polat K. ifadesinde, sokakta bulduğu 2 yavru kediyi yakaladıktan sonra iple bağladığını belirtip, "Eski ev, diye tabir edilen yere götürdüm. Yanımda bulunan çakı ile kedilerin boğazını kesip, parçalara ayırdım. Eylemleri gerçekleştirirken yanımda kimse yoktu. Alkollüydüm. O sıra hiç bir şey hissetmedim. Şu an pişmanım ama yaparken pişman değildim" dedi.

'KESTİĞİM KEDİ YAVRULARININ PARÇALARINI POŞETE KOYDUM"

Polat K., kedileri kestiği sırada etrafın kan olması nedeniyle evde bulunan kova ile okul bahçesinden su taşıyarak olay yerini temizlediğini de ifadesinde anlattı. Kasaplık yapmaları nedeniyle işini profesyonelce halledip, kedileri kestiğini belirten Polat K., ifadesinde ayrıca, "Kestiğim kedilerin parçalarını poşete koydum. Tüge Temizler'in evinin oraya gittim. Bahçe içerisine girmeden poşetten teker teker kedi parçalarını çıkararak bahçeye fırlattım. Onun bahçesine atmamdaki sebep ise bana 'Deli' deyip, hakaret etmesiydi. Bu nedenle kendisine husumet besliyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Karaköy, kedi, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 2 Yavru Kedinin Boğazları Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 2 Yavru Kedinin Boğazları Kesilerek Öldürüldü - Son Dakika
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