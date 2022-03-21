Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşturuldu

21.03.2022 14:16
Muğla'da 20 bin fidan toprakla buluşturuldu

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan dikildi.

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan dikildi.

Menteşe ilçesinin Düzeyn mevkisinde yapılan etkinliğe katılanlar, fidanları toprakla buluşturdu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yaptığı konuşmada, Muğla'da geçen yıl büyük orman yangınlarının yaşandığını hatırlattı.

Gelecekte benzer acıları yaşamamak için hep birlikte ormanları koruyacaklarını ve fidanlar dikeceklerini belirten Gökcan, şunları kaydetti:

"Muğla'da yangına hassas olan ve su tankeri bulunmayan 35 mahallemize Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla su tankeri vereceğiz. Bu tankerlerin önemi son yaşanan yangınlarda ortaya çıktı. Su tankeri bulunan köylerde yaşayan vatandaşlarımız yangına ilk müdahaleyi el birliğiyle hızlıca yaparak yangın söndürme ekiplerine yardımcı oldu. Bazı mahallerimizde bu ilk müdahale sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı."

"52 bin hektar ormanlık alanımız zarar gördü"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise orman varlığını en iyi şekilde geleceğe miras bırakmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek fidan dikim etkinlikleriyle binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Yaprak, "Geçtiğimiz yıl orman yangınları bakımından çok sıkıntılı bir yıl geçirdik. Bölgemizde çok sayıda yangın meydana geldi ve bu yangınlarda 52 bin hektar ormanlık alanımız zarar gördü. Bu alanların tekrar yeşermesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Yaprak, Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinliklerinde 20 bin fidan dikildiğini kaydetti.

Etkinliğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, jandarmalar, polisler ve öğrenciler de katılarak fidan dikti.

Programda orman yangınları bakımından hassas bölgelere ulaştırılmak üzere 35 su tankeri muhtarlara teslim edildi.

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Orman Yangınları, orman haftası, 21 Mart, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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