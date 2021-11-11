Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor