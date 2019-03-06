Son Dakika Haberleri: Muğla'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

40 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Marmaris Limanı'ndan çıkış yapan "Merkaat" isimli sürat teknesini takibe aldı. Bir süre sonra Taşlıca Mahallesi Arap Adası mevkisinde kıyıya yanaşan teknede, 12 Filistin, 5 Mısır ve 3 Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik iskelesine çekilen sürat teknesindeki düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecek.

Kaçan tekne kaptanı ve organizatörün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel
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