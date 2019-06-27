Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
10 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:08 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Yahşi Çatal Ada açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
, Yemen
ve Somali
uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Bodrum İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
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