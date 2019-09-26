Son Dakika Haberleri: Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aktur Sitesi açıklarında lastik bota müdahale etti.


Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Suriye ve Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.


Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı
Yıllar sonra bulduğu öz babasına "Yıllarımın hesabını ver" diyerek tazminat davası açtı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 01:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]