Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı - Son Dakika

Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı

6 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, FETÖ / PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 2019 yılında 633 şüpheli hakkında dava açıldığını, cezaevlerinde ise bu suçtan halen 111 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Muğla'da 2018 yılında 633 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 2019 yılında 633 şüpheli hakkında dava açıldığını, cezaevlerinde ise bu suçtan halen 111 kişinin bulunduğunu açıkladı.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 2019 yılında 633 şüpheli hakkında 'Silahlı Terör Örgütü üyeliği veya silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından Muğla Ağır Ceza Mahkemelerine kamu davası açılmış, 1202 şüpheli hakkında ise aynı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.


Ayrıca yine 2019 yılında Terör Suçları Soruşturma Büromuzca 772 kişi hakkında ihbar kaydı ile inceleme yapılmış, bunlardan 58 kişi hakkında yeterli delil bulunduğu değerlendirilerek soruşturmaya geçilmiştir. Bu gün itibariyle Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 39'u hükümlü, 72'si tutuklu olmak üzere 111 kişi bulunmaktadır.


Başta terör suçları olmak üzere tüm suçlara ilişkin soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılığımızca etkin, hızlı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir" dedi. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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