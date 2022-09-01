Başsavcı Dönmez'den adli yıl açılışında 'Terörle mücadele' vurgusu - Son Dakika
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Başsavcı Dönmez'den adli yıl açılışında 'Terörle mücadele' vurgusu

01.09.2022 12:11
Başsavcı Dönmez'den adli yıl açılışında 'Terörle mücadele' vurgusu

Muğla'da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı için Menteşe Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Muğla'da 2022-2023 yeni adli yıl açılışı için Menteşe Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, mahkeme başkanları, hakimler ve savcılar ile avukatlar katıldı.

'Suç örgütleri ve terörle mücadele kararlı şekilde devam edecek"

Çelenk sunumu ile başlayan törenin ardından konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz ve hayatlarını adalete adayan fedakar meslektaşlarımızı ve adliye personelimizi, hain terör saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin üç temel unsurundan biri olan yargı, insan hakları ve anayasanın teminatı olmakla birlikte toplum ile devlet arasındaki manevi bağın da koruyucusudur. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin ve istisnasız tüm vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak adaleti aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Hak ve adalet mefkuresine emek ve mesai veren tüm Hakimler, Cumhuriyet Savcıları avukatlar ve adalet personelimiz bu başlangıcın heyecanını yaşamaktadırlar. Tüm ülke sathında olduğu gibi güzide ilimiz Muğla'da da adalet teşkilatımız görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığı içindedir. Her zaman olduğu gibi adaletin tecelli noktasında terör örgütleri ve organize suç örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ise "Yoğun bir adli yılı geride bırakıp, adli tatili sonrası tekrar bir araya geldik. Tüm adalet camiasında olduğu gibi Muğla adliyesi olarak ortak hedefimiz ve gayemiz bu adli yılda da vatandaşımıza en hızı ve en adil adalet hizmetini sunmaktır. Tüm meslektaşlarımız ile birlikte inanıyorum ki, 'Gecikmiş adalet adalet değildir' anlayışı içerisinde anayasa ve yasalar çerçevesinde fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, "2022-2023 adli yılını yağı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmesi sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının inanılmaz boyuta ulaştığı bir iklimde başlamaktadır" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başsavcı Dönmez'den adli yıl açılışında 'Terörle mücadele' vurgusu - Son Dakika

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