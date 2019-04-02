Muğla'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Torba Mahallesi'nde polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye
uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.
Farklı illerde "geçici koruma kimlik belgesi" ile yaşadıkları anlaşılan aralarında kadın ve çocuklarında da bulunduğu 21 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü
Yabancılar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Minibüs şoförüne de cezai işlem uygulandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:54 Kaynak: AA
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