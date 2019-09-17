Son Dakika Haberleri: Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 21 kişinin olduğu belirlendi.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Limanına götürüldü. Kaçak geçişte kullanılan lastik bot limana getirildi.


Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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