Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ve Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça açıklarında ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir başka lastik botu izlemeye aldı.

Lastik botta Filistin , Suriye ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla 'nın Bodrum ve Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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