Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:18 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Kargı Adası ve Akyarlar açıklarında, durumundan şüphelendiği iki lastik botu durdurdu.
Botlarda yapılan kontrolde, Güney Afrika uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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