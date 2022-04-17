Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

17.04.2022 19:13
Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz Ekincik Mahallesi'ne araçlarla göçmen geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araçları takibe alarak durduran ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen ile göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan M.A, Z.İ, H.K, M.S, C.A. ve A.K'yi yakaladı.

Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramada 2 lastik bot, deniz motoru, 3 şişirme pompası, 50 litre benzin, bot dümeni, 8 ahşap tahta, mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Göçmen kaçakçıları tutuklandı Göçmen kaçakçıları tutuklandı

Jandarma, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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