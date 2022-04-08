Muğla'da 21. MAREX Fuarı açıldı - Son Dakika

Marmaris Turistik İşletmeler Donanımı Tekstil Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı (MAREX) 21. kez kapılarını açtı.

Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği ev sahipliğinde Marmaris Fuar Alanı'nda açılan fuarda, yöresel ürünler ile tekstil ve yatçılık sektörü malzemeleri sergilendi.

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı Yasemin Güçkıran'ın altın ve gümüş teller kullanarak hazırladığı şef ceketi ilgi gördü. Ziyaretçiler, uzun süre inceledikleri ceketi, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Güçkıran, tel kırma sanatıyla hazırladığı kıyafeti, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı, şef Timur Kocabıçak'a hediye edip giydirdi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Güçkıran, AA muhabirine, tasarımlarıyla Muğla'da tel kırma sanatını gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Gelenekselliğine yakışır olması için şef ceketini gümüş ve altın tellerle işlediğini ifade eden Güçkıran, bunun işin zarafetini bir kat daha artırdığını dile getirdi.

Güçkıran, "Bu çalışmayı ünlü şef Timur Kocabıçak için işleme haline getirerek hazırladık. Kıyafeti özel zeytin dalları ve Muğla'ya özgü figürlerle süsledik. Yaklaşık 2 ay sürdü. Buradaki işlemeler altın ve gümüş tellerle kırılarak tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Bu nedenle yapım süresi biraz daha uzun. Bu kıyafette bir ilki yaptık." ifadelerini kullandı.

Şef Kocabıçak da hediyesi için Yasemin Güçkıran'a teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Bu ceketin özelliği Muğla'nın figürleri ve Muğla zeytini var. Zeytin dalı figürleri var. Tamamen gümüş ve altından yapılmış bu ceket alanında bir ilk ve dünyanın en pahalı şef ceketi. Bu hediyeyi severek kabul ediyorum ve giymekten büyük mutluluk duyacağım." şeklinde konuştu.

Fuar yarın sona erecek.