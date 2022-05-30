Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma -sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu (53) jandarma ekiplerince yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu'nun Köyceğiz'de olduğu bilgisini aldi. Bugün saat 12.00'de jandarma ekiplerinin Zaferler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda Okulu, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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