Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

30.05.2022 17:00
Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma -sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu (53) jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma -sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu (53) jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sadettin Okulu'nun Köyceğiz'de olduğu bilgisini aldi. Bugün saat 12.00'de jandarma ekiplerinin Zaferler Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda Okulu, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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