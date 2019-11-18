Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Domuzçukuru açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Durdurulan botta, 19 Suriye ve 3 Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları belirlenen Y. B. (31), M.K. (21) ve S.A. (25), Datça Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi.