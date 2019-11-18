Son Dakika Haberleri: Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Domuzçukuru açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan botta, 19 Suriye ve 3 Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları belirlenen Y. B. (31), M.K. (21) ve S.A. (25), Datça Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]