Muğla'da 22 düzensiz göçmenin yakalanması

Muğla'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.
Datça Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheliler Y.B. (31), M.K. (21) ve S.A.'nın (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Domuzçukuru açıklarındaki lastik bota dün düzenlediği operasyonda 22 düzensiz göçmeni yakalamış, yasa dışı geçiş operasyonunda yer aldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alınmıştı.