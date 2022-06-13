İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç yapılarak nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Çiftlik Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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