Muğla'da 23 Nisan otobüsleri çocuklar için dolaşacak - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara yönelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle moral etkinliği düzenlenecek.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üzerinde çocuk figürleri, Atatürk portresi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü logoları ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazısı yer alan iki otobüste çocuk şarkıları ve marşlar seslendirilecek.

Ses sistemi kurulan otobüsler bayram boyunca merkez ilçe Menteşe'den başlayarak sokak sokak dolaşacak.

Otobüsler Muğla Valiliği önündeki Cmhuriyet Meydanı'na gelerek bugünden itibaren dolaşmaya başladı.

Evlerinden balkona çıkan çocuklar da çalan şarkılara el sallayarak eşlik etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün çocuklarının ülkemizi daha da ileri götüreceğini söyledi.

Evde kalan çocuklara moral ve motivasyon vermek için iki otobüs hazırlattığını belirten Civelek, otobüste, çocuk şarkıları ve marşlar seslendirileceğini, otobüslerin kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de giderek çocuklarla buluşacağını ifade etti.