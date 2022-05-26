Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 19:17
Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 237 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 237 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi Gemilege koyu ile Yediburunlar mevkisinden bir grup yabancı uyruklunun tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Gemilege koyuna inen yol üzerinde 2 kamyon, 2 kapalı kasa kamyonet ve minibüs içerisinde Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 237 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri tespit edilen S.G, Ç.A, B.M. ve B.A.G'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, İtalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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