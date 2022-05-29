Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama

Muğla'da 237 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin yurt dışına çıkışına aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Mayıs'ta Seydikemer ilçesi Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinde 237 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Operasyonda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan S.G, B.M, B.A.G. ile Ç.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.G, B.M. ile B.A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA