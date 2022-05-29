Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama

29.05.2022 14:12
Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama

Muğla'da 237 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin yurt dışına çıkışına aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Muğla'da 237 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin yurt dışına çıkışına aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Mayıs'ta Seydikemer ilçesi Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinde 237 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Operasyonda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan S.G, B.M, B.A.G. ile Ç.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.G, B.M. ile B.A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama
Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama
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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Mayıs, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 237 göçmenin yakalandığı operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
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