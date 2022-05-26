Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları şüphelisiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer ilçesinin Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya göçmen kaçırılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından koya inen yol üzerinde 2 kamyon, 2 kamyonet ve 1 minibüs durduruldu. Araçlarda yapılan aramada aralarında Afganistan, Bangladeş, Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 237 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 4 kişi yakalandı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.