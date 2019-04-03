Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis
Büyük Kiremit Adası açıklarında fiber bir tekneyi durdurdu. Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 23 Filistin
ve bir Mısır
uyruklunun bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Düzensiz göçmenlerin kullandığı tekneye el konulduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:28 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı