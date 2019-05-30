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Muğla'da 24. Valilik Kupası, Esençayspor'un

42 dakika önce

Muğla'da, 24. Valilik Kupası Futbol Turnuvası'nı, finalde Çörüşspor'u 2-0 yenen Esençayspor kazandı.

Muğla'da 24. Valilik Kupası, Esençayspor'un, System.String[]
Muğla'da, 24. Valilik Kupası Futbol Turnuvası'nı, finalde Çörüşspor'u 2-0 yenen Esençayspor kazandı.
Valilik Kupası final müsabakasında, geçen yılın şampiyonu Esençayspor ile Çörüşspor, Muğla Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Esençayspor, ilk yarıda kaptan Kürşat Dinçdemir ve Barış Kalaç'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Esençayspor ve Çörüşspor taraftarı ve vatandaşlar izledi.
Muğla Valilik Kupası Futbol Turnuvasında yarı finalinde Esençayspor, penaltı atışları sonunda Yatağan Emek İş'i 6-4, Çörüşspor ise Esençay Gençlikspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükselmişti.
"Üst üste ikinci kez şampiyon olduk"
Maç sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Şampiyon Esençayspor'un kupasını Muğla Valisi Esengül Civelek, Çörüşspor'un kupasını ise Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi.
Esençayspor Antrenörü Celal Çakmak, üst üste ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Turnuva boyunca sadece bir kez mağlup olduklarını belirten Çakmak, gelecek yıl da şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:31 Kaynak: AA
Esengül Civelek, Futbol, Muğla, Spor
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