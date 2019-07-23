Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:39 Kaynak: AA
'nın Datça
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Kalemlik Burnu açıklarında şüphelendikleri lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
, Irak
ve Suriye
uyruklu 25 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
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