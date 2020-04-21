Muğla'da 250 yıllık zeytin ağacı hastane bahçesine dikildi - Son Dakika

Muğla'da, tadilatı tamamlanan Menteşe Devlet Hastanesinin girişine 250 yıllık zeytin ağacı dikildi.

Söküldüğü araziden alınan 250 yıllık zeytin ağacı, kamyonla hastane bahçesine getirildi. Burada vinç yardımıyla indirilen zeytin ağacı, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de katılımıyla hastanenin girişine dikildi.

Ağaca can suyu veren Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menteşe Devlet Hastanesinin bir yılı aşkın süredir tadilatta olduğunu hatırlattı.

Çalışmaların tamamlandığını ve yakında hasta kabulüne başlayacaklarını belirten Gencer, "Bu hastane çok uzun süre hastalarımıza şifa verdi. Daha uzun yıllar hizmet vermesi için ölümsüz ağaç denilen zeytin ağacını bunun sembolü olarak diktik. Tüm Muğla'ya hayırlı olsun." diye konuştu.

Heybetiyle dikkati çeken zeytin ağacını gören bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi.