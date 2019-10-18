Son Dakika Haberleri: Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Durdurulan botta, Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Somali ve Filistin uyruklu 26 düzensiz göçmen bulundu.

Limana getirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Antalya'nın Kaş ilçesi İnceburun açıklarında da Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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