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Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Emecik mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.


Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye, Irak, Mısır ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.


Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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