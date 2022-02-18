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Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

18.02.2022 18:55
Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, öğle arasında bir ortaokulun kantininde satılan tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, öğle arasında bir ortaokulun kantininde satılan tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yatağan Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören 57 öğrenci, öğle arasında kantinden tavuk döner yedi. Kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan 28 öğrenci, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından okula sevk edilen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin tedavisi sürerken, Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan dönerden incelenmek üzere numune aldı.


Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Yatağan, Tavuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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