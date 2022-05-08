Muğla'da 289 göçmen ve 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 289 göçmen ve 4 FETÖ üyesi yakalandı

08.05.2022 20:18
Muğla'da 289 göçmen ve 4 FETÖ üyesi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucunda 289 göçmen ile 4'ü FETÖ/PYD üyesi 6 kişi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucunda 289 göçmen ile 4'ü FETÖ/PYD üyesi 6 kişi yakalandı.

Olay, Fethiye ilçesi Cennet Koyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri çok sayıdaki göçmenin Karagözler tersane bölgesinden yasadışı yollarla yurtdışına çıkacağı bilgisine ulaştı. İstihbaratın ardından çalışmalarına hız veren jandarma, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Yapılan takibin ardından Cennet Koyu mevkiinden organizatörlerce teknelere bindirilen göçmenler, koyun 2.8 mil açığında sabaha karşı suçüstü yapılarak yakalandı. Teknede yapılan aramanın ardından Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu toplam 289 göçmen yakalandı.

Yapılan operasyonda organizatör olarak tespit edilen, H.K. ve A.G. ile hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A., İ.K., A.H., S.D. olmak üzere toplam 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecek. - MUĞLA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 289 göçmen ve 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika


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