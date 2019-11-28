Son Dakika Haberleri: Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyir halinde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, durdurulan lastik bottaki, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistin ve Suriye uyruklu 29 kişiyi gözetim altına aldı.

Gözetim altına alınanların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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