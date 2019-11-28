Son Dakika Haberleri: Muğla'da 29 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 29 göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 29 göçmen yakalandı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakaladı.

Muğla'da 29 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakaladı.


Bodrum Görecek Adası açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 Filistin ve 9 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen (17 erkek, 6 kadın, 6 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 29 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]