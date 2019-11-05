Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2)
Son Dakika Güncel Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2)

Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2)

6 saat önce

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHAMuğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2), System.String[]

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,03 kilometre derinliğinde oldu.


Köyceğiz, Deprem, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı
Kendi müsabakalarını unutup başpehlivanın güreşini izlediler Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]