Muğla'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Menteşe
ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), verilerine göre, merkez üssü Muğla
'nın Menteşe ilçesinde saat 03.24'te Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
'de depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:51 Kaynak: DHA
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