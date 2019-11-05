Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem
Son Dakika Güncel Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem

Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem

7 saat önce

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Muğla'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde iki deprem, System.String[]

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Köyceğiz, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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