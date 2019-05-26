Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 saat önce
Merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:40 Kaynak: İHA
üssü Muğla
'nın Yatağan
ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan bilgiye göre saat 15.07'de merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre ilerde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(Onur Durmuş/İHA)
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