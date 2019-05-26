Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

1 saat önce

Merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]
Merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.07'de merkez üssü Muğla'nın Yatağan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Deprem çevre ilerde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(Onur Durmuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:40 Kaynak: İHA
Yatağan, Merkez, Muğla, Güncel
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