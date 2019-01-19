Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Muğla'da 3 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

41 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muğla'da 3 Araç Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Ula ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elçin Yılmaz'ın kullandığı 48 EA 665 plakalı otomobil ile Özlem Sarıbaş'ın yönetimindeki 34 VT 9290 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 48 VA 772 plakalı otomobil, Kozlukuyu Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bir yaralı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Ula, Araç, Muğla, Güncel
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