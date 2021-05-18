Muğla'da 3 ayda 721 bin 527 m2 alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün 721 bin 527 m, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 904 milyon 680 bin 297 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 199, daire sayısı ise 4 bin 939 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 540 bin 964 m, konut dışı kullanım alanı 122 bin 564 m, ortak kullanım alanı ise 57 bin 999 m oldu.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 315 bin 564 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 821 milyon 239 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 560, daire sayısı Bin 570 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 169 bin 060 m, konut dışı kullanım alanı 102 bin 899 m, ortak kullanım alanı 43 bin 605 m oldu. - MUĞLA