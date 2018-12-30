Son Dakika Haberleri: Muğla'da 3 Bin 850 Kişiye Uyuşturucu Eğitimi Verildi

Muğla'da 3 Bin 850 Kişiye Uyuşturucu Eğitimi Verildi

11 dakika önce

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl içerisinde 3 bin 850 kişiye "narko rehber" eğitimi verildi.

Muğla'da 3 Bin 850 Kişiye Uyuşturucu Eğitimi Verildi, System.String[]
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl içerisinde 3 bin 850 kişiye "narko rehber" eğitimi verildi.

Proje kapsamında Muğla ve ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Görevliler eğitimlerde vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatarak, uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlamalarını istedi.

Eğitimlerde, terör örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarının başında uyuşturucu ticaretinin geldiğine dikkat çekilerek, uyuşturucuya verilen her kuruşun ülkeye zarar verici eylemlerde kullanıldığı anlatıldı.

Proje kapsamında eğitimlerin 2019 yılında da devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:03 Kaynak: AA

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